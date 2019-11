WhatsApp, nuovi aggiornamenti: dark mode e 74 emoji

Secondo le ultime stime, WhatsApp ha addirittura triplicato i suoi utenti da quando è stata acquisita da Facebook, dunque da Marck Zuckerberg. L’operazione risale al 2014, per una cifra da capogiro: circa 19 miliardi di dollari. Allora ad utilizzare la app di messaggistica istantanea erano 450 milioni di utenti attivi al mese. Adesso siamo arrivati addirittura a 1,5 miliardi. Si parla di un volume di circa 60 miliardi di messaggi al giorno. Messaggi e non solo, visto che ora è possibile anche condividere delle Stories, come su Instagram.

La scommessa di Zuckerberg si è rivelata vincente e il CEO di Facebook è anche molto attento ad aggiornamenti, per stare sempre più al passo coi tempi e per tenere a bada la concorrenza delle altre app.

Aggiornamenti WhatsApp

Ci sono novità per chi utilizza WhatsApp per scambiare messaggi, foto e video coi propri amici. Per tutti gli utilizzatori della versione Beta, infatti, da alcune ore è disponibile il cambio di sfondo automatico all’interno delle chat. Non più quello chiaro classico, con dettagli in verde, bensì blu scuro. Non nero. La dark mode era molto richiesta dagli utenti. In tanti la preferiscono e la ritengono non solo più piacevole esteticamente, ma anche più leggera alla vista, per facilitare la lettura. Il resto del programma resta a sfondo bianco, però, perché l’aggiornamento in dark mode riguarda solo le singole chat. Inoltre, non è disponibile per tutti, bensì solo per:

chi ha scaricato sul proprio smartphone l’app Beta apposita;

coloro che hanno uno smartphone che supporta nativamente la dark mode (iOS 13 e Android 10).

Non è detto, però, che a breve la novità non possa essere estesa anche a tutti gli altri utenti.

La seconda novità riguarda invece le emoji. Ne sono state aggiunte ben 74 di ogni tipo, che vanno ad arricchire il già colorato e variegato mondo fatto di faccine, animali, cartelli stradali, cibo. Chi usa WhastApp ama molto esprimersi con questi simboli. Questo perché possono in modo semplice descrivere momenti, persone, stati d’animo, idee. Tra quelli appena inseriti, ci sono emoji che rappresentano le persone diversamente abili, uomini e donne in preghiera, il fenicottero e tante altre ancora.