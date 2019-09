WhatsApp, esiste un bug su iPhone: ecco cosa dovresti sapere sui messaggi eliminati

Un messaggio inviato per errore o magari un pentimento improvviso, che porta a dire “Vorrei non aver mai premuto il tasto invio“: sicuramente è successo a tutti. Per entrambi questi casi WhatsApp ha trovato una soluzione. Ha dato la possibilità di cancellare i messaggi non ancora letti dal destinatario, senza che ne rimanga traccia sui dispositivi. La novità era stata accolta con molta gioia dagli utenti. In questo modo si poteva rimediare a quella distrazione, a quel messaggio inviato troppo istintivamente o semplicemente al destinatario sbagliato. Una vera e propria salvezza, insomma. O forse no? C’è qualcosa che forse soprattutto chi possiede un iPhone deve sapere, a proposito dei messaggi eliminati su Whatsapp.

WhatsApp e il bug iPhone

Fino a oggi tutti gli utenti di WhatsApp erano convinti che si potesse eliminare una foto, un audio o un video inviato su WhatsApp e non ancora visualizzato dal destinatario. Tutto questo è vero, ma non del tutto, per lo meno per i possessori di iPhone.

Il ricercatore informatico Shitesh Sachan ha fatto una scoperta che non piacerà ai fan della Mela. Sui dispositivi Apple i messaggi di WhatsApp non vengono eliminati. O meglio: cancellando elementi attraverso la celebre funzione Elimina per tutti il contenuto resta comunque all’interno della memoria dell’iPhone.

Perché? Perché su WhatsApp per iPhone i contenuti multimediali vengono salvati in automatico nella galleria. Questo vale anche se il messaggio ricevuto è stato eliminato prima di visualizzarlo. L’immagine o il video, insomma, vengono salvati ugualmente sulla memoria dello smartphone. Risultano cancellati davvero solo sulla chat di WhatsApp.

Messaggi eliminati su smartphone Android

Su Android questo specifico bug non è presente. Ma attenzione! Se da dispositivo Android invio ad altro dispositivo Android e poi elimino il messaggio, di questo non rimane traccia. Ma se da smartphone Android invio (ed elimino) ad iPhone Apple, il destinatario non troverà il contenuto in chat, ma lo troverà in galleria.

Messaggi eliminati su iPhone

Eliminare messaggi su iPhone è dunque praticamente inutile. Il destinatario può trovare in galleria ciò che è stato cancellato dalla chat. I tecnici dell’applicazione non hanno alcuna intenzione di risolvere questo bug, perché in realtà non va contro l’idea con cui è nato Elimina per tutti.

Un portavoce del servizio di messaggistica ha fatto sapere il motivo.

“La funzionalità ha lo scopo di eliminare il messaggio e non vi è alcuna garanzia che i media (o il messaggio) verranno eliminati in modo permanente. La funzionalità si concentra solo sulla presenza del messaggio in WhatsApp”.