WhatsApp con il prossimo aggiornamento copierà una funzione di Telegram

WhatsApp – che prossimamente cambierà nome e si chiamerà WhatsApp from Facebook – con i prossimi aggiornamenti migliorerà anche il servizio, adottando una funzione già presente in Telegram, il suo diretto competitor: la messaggistica offline.

In futuro, infatti, WhatsApp si potrà utilizzare senza connessione, grazie all’arrivo di una nuova versione per computer che è a tutti gli effetti scollegata dallo smartphone. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di utilizzare l’applicazione su più dispositivi, in quanto l’account verrà ‘slegato’ dal telefonino. Le due funzioni saranno probabilmente distribuite entro la fine dell’anno.

Prima l’arrivo delle GIFs animate, ora quello dell’uso offline tramite tablet o pc: WhatsApp offre sempre ottimi servizi, anche se Telegram al momento – per la messaggistica – resta imbattibile.