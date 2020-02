Whitney Houston, parte il tour con il suo ologramma: il primo video

A distanza di 8 anni esatti dalla morte di Whitney Houston, tra qualche giorno partirà un tour con il suo ologramma come protagonista. Un esperimento simile era già stato fatto quattro anni fa, quando Christina Aguilera duetto con l’ologramma della cantante di I Will Always Love You. Dal punto di vista visivo il risultato fu così porcaccio che alla fine l’esibizione non andò mai in onda.

Il 25 febbraio partirà da Sheffield ‘An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour‘ e toccherà quasi tutti i paesi europei, dalla Germania e il Belgio all’Irlanda, per poi arrivare in Italia, a Milano al Teatro degli Arcimboldi il 23 marzo. 50€ circa per vedere un ologramma creato dalla BASE Hologram che “canta” i più grandi successi di Whitney.

I fan della diva americana si sono divisi in due gruppi, da una parte quelli curiosi di assistere a questo show e dall’altra gli indignati, che parlano di mossa di marketing eticamente discutibile. Personalmente andrei anche a vedere l’ologramma di Whitney (anche se la cosa fa tanto Black Mirror), quello che invece mi fa storcere il naso è il risultato, che mi sembra ancora troppo poco naturale. A giudicare dal video della performance di Greatest Love of All, presentata in anteprima nel programma This Morning (il Mattino 5 inglese) non mi pare ci sia stato un gran miglioramento rispetto a quello che abbiamo visto nel duetto con l’Aguilera.

PS: non dite alla mia Britney che adesso anche gli ologrammi si esibiscono in tour, altrimenti alla prossima residenza a Las Vegas avremo una Spears computerizzata.



An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour’: i primi video

Whitney Houston’s hologram performing “Greatest Love of All” on “This Morning.” The singer’s hologram will embark on a new tour beginning Tuesday, Feb. 25th. pic.twitter.com/JeNYquXIeS — Pop Crave (@PopCraveMusic) February 19, 2020