Whitney Houston (anzi, il suo ologramma) parte in tour – ecco tutte le date

Whitney Houston (anzi, il suo ologramma) andrà in tour a partire dal prossimo anno. A distanza di 8 anni dalla sua morte, infatti, il nome di Whitney girerà il mondo con un tour che vedrà sul palco il suo ologramma.

Lo show non sarà completamente virtuale perché sul palco – oltre l’ologramma della Houston – ci sarà anche una band in carne ed ossa che suonerà dal vivo.

La prima data annunciata è quella del 27 febbraio alla M&S Bank Arena di Liverpool, ma il tour toccherà anche Manchester, Glasgow, Dublino, Birmingham, Cardiff, Nottingham, Londra, Berlino, Stoccolma, Mosca e Kiev.

Oltre il tour, nei prossimi mesi uscirà anche un libro dedicato a Whitney Houston, dal titolo A Song For You: My Life With Whitney Houston, scritto da Roby Crawford, una delle sue migliori amiche.

Insomma, il business non muore mai. Neanche a 8 anni dalla sua scomparsa.



Whitney Houston Hologram Tour Dates

February 27 – Liverpool, England @ M&S Bank Arena 2 Arena

February 28 – Manchester, England @ Apollo

February 29 – Leeds, England @ First Direct Arena

March 1 – Glasgow, Scotland @ SEC Armadillo

March 2 – Aberdeen, Scotland @ P&J Arena

March 3 – Dublin, Ireland @ Bord Gais Theatre

March 4 – Birmingham, England @ Arena

March 5 – Bournemouth, England @ Bournemouth International Centre

March 6 – Cardiff, Wales @ Motorpoint Arena

March 7 – Brighton, England @ Centre

March 9 – Nottingham, England @ Royal Concert Hall

March 10 – London, England @ Hammersmith Apollo

March 12 – Brussels, Belgium @ Bozar

March 13 – Amsterdam, Netherlands @ AFAS Live

March 14 – Ghent, Belgium @ Capitole

March 19 – Zurich, Switzerland @ Samsung Hall

March 20 – Berlin, Germany @ Admirals Palast

March 22 – Vienna, Austria @ Stadhalle F

March 23 – Bratislava, Slovakia @ Inchebo Expo Arena

March 25 – Copenhagen, Denmark @ Forum Black Box

March 26 – Olso, Norway @ Folketeatret

March 28 – Stockholm, Sweden @ Cirkus

March 30 – St. Petersburg, Russia @ BKZ Oktyabrisky

March 31 – Moscow, Russia @ Kremlin Concert Hall

April 2 – Kiev, Ukraine @ Palace Ukraine

April 3 – Minsk, Belarus @ Palace of the Republic