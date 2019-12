Will & Grace: è morta Shelley Morrison

Shelley Morrison è morta all’età di 83 anni.

L’attrice, nota ai più per aver interpretato il ruolo di Rosario nella fiction Will & Grace, è deceduta al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles in seguito ad un’insufficienza cardiaca.

Shelley Morrison si era ritirata dalle scene da parecchi anni ed anche in occasione del ritorno di Will & Grace nel 2017 aveva rifiutato di prender parte alle riprese anche solo per un breve cameo. Per questo motivo il suo personaggio è stato fatto morire nella fiction, regalandoci una delle puntate più belle di sempre.

Shelley Morrison è stata ricordata su Instagram da tutti i protagonisti di Will & Grace.