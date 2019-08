Will e Grace: svelata la popstar che apparirà nell’ultima stagione

Will e Grace chiuderà i battenti (di nuovo) per la seconda volta nel 2020, quando terminerà la terza e ultima stagione del revival. In occasione della fine (non è ancora dato sapere però se sarà definitiva oppure potrebbe tornare fra altri anni), Will, Grace, Jack e Karen conosceranno Jenny, personaggio che sarà interpretato da Demi Lovato.

Demi Lovato sarà infatti una guest star dell’undicesima stagione e seguirà le orme di Cher, Jennifer Lopez, Janet Jackson, Madonna e Britney Spears che nel corso degli anni hanno preso parte alle registrazioni della serie, le prime nel ruolo di loro stesse, le altre in personaggi di fantasia.

Al momento non sappiamo quando andrà in onda (la data della première non è stata ancora annunciata dall’emittente, sappiamo solo che sarà nel 2020), ma Demi Lovato reciterà in ben tre puntate delle diciotto previste. Secondo Entertainment Weekly, Jenny, il personaggio della Lovato è “una ragazza sorvegliata che entra nella vita di Will in modo inaspettato“.

Demi Lovato non sarà però l’unica guest star dell’ultima stagione: arriveranno anche Chris Parnell nel ruolo del Dr. DiLorenzo, Ali Wentworth in quello di Dr. Saperstein, Patton Oswalt in quello di Danley Walker e Brian Jordan Alvarez che tornerà come marito di Jack.