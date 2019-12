Willwoosh attaccato da un omofobo gli risponde per le rime

Willwoosh, in un tenero post condiviso su Instagram dal suo fidanzato Luigi Di Lella, ha ricevuto l’odio di un omofobo che ha così commentato:

Un insulto che non è passato inosservato a Willwoosh che ha così deciso di rispondere:

Salvo poi incenerirlo direttamente con una storia pubblica.

“Caro Andrea nel tuo profilo vedo che limoni una foto si e l’altra pure con la tua ragazza. Siete una bellissima coppia e nei tuoi hashtag leggo frasi come “love”, “ioete”, “loveislove”. Potrei dirti, per citarti, che faresti bene a vomitare per via della nostra foto. Perché queste parole con cui ti riempi la bocca non dovresti nemmeno tenertele dentro e faresti bene a sputarle fuori. Potrei dirti un sacco di altre cose col solo scopo di ferirti “niente di più”, come dici tu. Invece ti auguro di imparare a capire ciò che è diverso da te. Ti auguro di capire che il mondo non è a tua immagine e somiglianza e che il tuo vomito lo sciacqua via una giornata di pioggia, insieme al tuo passaggio su questa terra. Ti auguro di crescere. Lo auguro a te che, magari, un giorno sarai papà e dovrai avere a che fare con il diverso e con persone che seguiranno il ricordo delle tue orme, perché la gentilezza non la lava via neanche un uragano. BUONA VITA”.