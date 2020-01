Wilma De Angelis: “I cantanti dei vecchi Festival son tutti al cimitero. Amadeus mi aveva invitata, ma poi…”

Wilma De Angelis si unisce al carrozzone delle polemiche del Festival di Sanremo al grido di “avrei dovuto partecipare anche io”. E Wilma – al contrario di una Iva Zanicchi qualsiasi che non è stata mai neanche contattata – Amadeus la voleva davvero sul palco, eppure qualcosa sembrerebbe essere andato storto e la sua partecipazione è saltata.

A raccontarlo è stata proprio la De Angelis a Il Fatto Quotidiano:

“Mi avevano invitata a Sanremo per partecipare al galà sui 70 anni della manifestazione. Mi ero comprata anche un bel vestito, ma ieri mi hanno detto che la mia presenza è stata cancellata. Che peccato. Non è una mancanza di rispetto annullare una presenza a una settimana dall’evento? Uno ci rimane un po’ male, ma non ne faccio una malattia e non voglio neppure far polemiche. Piuttosto ho scatenato un putiferio su Facebook, dove ho ricevuto più di 300 messaggi. Questo è il mio compenso spirituale all’assenza da Sanremo. Significa che il funerale non me l’hanno ancora fatto, c’è ancora chi mi vuole bene (ride, ndr). Sa, mi sono un po’ ritirata negli ultimi anni. Faccio sempre meno: non ne ho più voglia e sono stanca. Insomma, avevo detto basta. Ma questa mi sembrava un’occasione carina per tornare sul palco. Quando il mio impresario mi aveva informata dell’invito della Rai ero felice. A Sanremo si va sempre volentieri. E poi, senza falsa modestia, un invito me lo sarei pure meritato. Ma gli autori hanno cambiato la scaletta e per me non c’è più posto. Non so chi altro ci sarà, anche perché i cantanti che hanno partecipato ai vecchi Festival purtroppo sono quasi tutti al Famedio, il cimitero di Milano”.