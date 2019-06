X Factor 13: annunciati i giudici della nuova edizione

X Factor ha annunciato i giudici della tredicesima edizione e la mia reazione è stata più o meno questa:



L’unica conferma l’ha avuta Mara Maionchi, con Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta al posto di Fedez, Lodo Guenzi e Manuel Agnelli.

Ecco come hanno commentato Mara, Malika, Samuel e Sfera questa loro nuova avventura:

X Factor, Mara Maionchi giudice

Lo so, avevo detto che ero stanca. E quando l’ho detto lo pensavo, ma questo programma mi crea tempesta emotiva tanto quanto gioia e voglia di fare. Alla mia età il lavoro non solamente nobilita ma motiva e… rinfresca. E chi non la vuole rinfrescatina a 78 anni?

X Factor, Malika Ayane giudice

Mi trovo nuovamente in un importante momento di bilancio personale e scelgo con grande entusiasmo di mettermi ancora di più alla prova in questa avventura televisiva per me completamente nuova. L’idea di poter lavorare e dare qualcosa a chi sta costruendo il proprio futuro mi emoziona profondamente.

X Factor, Samuel giudice

A X-Factor mi piacerebbe accendere i riflettori sulla musica che amo, fatta non solo di belle voci, ma anche di suoni di ricerca e di contenuti da raccontare, dedicando un’attenzione particolare agli autori e non solo ai cantanti. È una sfida, una scommessa, dalla quale sento che potrò ricevere anche nuovi stimoli ed energie creative.

X Factor, Sfera Ebbasta giudice