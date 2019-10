X Factor 13, categorie e concorrenti in gara: ecco chi sarà ai Live Show

Ieri sera ad X Factor sono andati in scena gli Home Visit che hanno decretato il cast ufficiale della tredicesima edizione. Per Nuela (purtroppo o per fortuna) l’accesso ai Live Show è stato bloccato da Malika Ayane che non lo ha scelto.

Ecco tutti gli artisti che si esibiranno ai Live Show:

Under Uomini, coach Malika Ayane: Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi

Under Donne, coach Sfera Ebbasta: Sofia Tornambene (Kimono), Giordana Petralia e Miriam Rouass (Maryam)

Over, coach Mara Maionchi: Marco Saltari, Eugenio Campagna e Nicola Cavallaro

Gruppi, coach Samuel: i Booda, i Sierra e i Seawards