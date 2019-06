X Factor 13: nuova giuria, nuovo regolamento – ecco le novità

I casting della tredicesima edizione di X Factor sono ufficialmente iniziati e per la prima volta gli autori hanno pensato ad una novità proprio in merito a questa fase. Se gli anni scorsi per accedere alla seconda fase, quella dei BootCamp, bastava ricevere dai giudici la maggioranza dei sì (quindi tre sì su quattro), quest’anno accederanno ai BootCamp solo chi riceverà l’unanimità di consensi: quattro su quattro.

A rivelare questa curiosa novità (che alzerà indubbiamente il livello degli artisti che passeranno ai BootCamp) è stato il portale BlogTvItaliana che ha successivamente specificato che chi riceverà comunque la maggioranza di tre sì su quattro, non sarà eliminato, bensì sarà messo in stand-by e rivalutato in un secondo momento. Accederanno alla fase successiva, infatti, solo coloro che convinceranno tutti e quattro i giudici.

Saranno invece eliminati – così come successo negli scorsi anni – chi riceverà due, uno o zero consensi.

X Factor, polemiche su Sfera Ebbasta – la produzione risponde così