X Factor 2020: svelate le trattative con un nuovo giudice

X Factor, nonostante gli ascolti dell’ultima edizione siano stati nettamente inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti, tornerà anche quest’anno con la quattordicesima edizione per il tredicesimo anno consecutivo.

Dopo il debutto nel 2008 e ben due edizioni andate in onda nel 2009, X Factor ha continuato la sua cavalcata fino ai giorni nostri anno dopo anno senza prendersi mai una pausa.

Un format ormai consolidato in tutto il mondo e che in Italia da un decennio va in onda su Sky Uno al timone di Alessandro Cattelan, confermato anche per questa quattordicesima edizione.

Al momento nessun giudice dello scorso anno è stato ufficialmente confermato e secondo quanto riportato da Dagospia gli autori avrebbero già fatto un colloquio a Neffa perché lo vorrebbero proprio dietro al celebre bancone.

“Sky e Fremantle dopo i bassi ascolti dell’ultima edizione sono già al lavoro per la nuova stagione di X Factor che andrà in onda a settembre 2020. Le registrazioni, come sempre, inizieranno nei mesi più caldi con l’obiettivo di evitare gli errori commessi negli anni scorsi nella formazione della giuria. Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare con insistenza per questo ruolo l’ipotesi Neffa, Giovanni Pellino, questo il suo vero nome, era stato associato al talent condotto da Alessandro Cattelan già nel 2019 e anche nel 2018. Sarà la volta buona?”.

L’anno scorso i giudici sono stati Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel, frontman dei Subsonica.

Chi vi piacerebbe vedere quest’anno?