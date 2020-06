X Factor: confermato il quarto e ultimo giudice della nuova stagione (non è Emis Killa)

Alessandro Cattelan ha appena annunciato i 4 giudici della nuova stagione di X Factor. Confermati Mika, Manuel Agnelli ed Emma Marrone, nomi che circolavano sul web da giorni, il quarto invece è stato una sorpresa. Ieri sera Emis Killa ha smentito la sua presenza dietro al bancone del talent di Sky e infatti l’ultimo giudice non è lui. Oltre alla cantante di Sono Bella, da settembre ad X Factor arriverà una new entry, Hell Raton aka Manuel Zappadu, rapper e discografico, per quanto mi riguarda un grosso, immenso ‘machi?’.

Sarà anche una rivelazione nel mondo del rap, ma personalmente avrei puntato su un nome già noto al grande pubblico.

«Ero un ragazzino affamato di musica – dice Hell Raton – , che è riuscito a realizzare il suo sogno più grande grazie a passione, dedizione e tenacia. Tutto il tempo passato in sala prove davanti al mic e live sui palchi, i più disparati, d’Italia, ha sicuramente arricchito il mio modo di vivere la musica. Negli anni ho imparato a mettermi in gioco, dal 2010 con la fondazione di Machete fino a Machete Gaming, passando per il debutto dell’etichetta Machete Empire Records e la nascita di Me Next e 333 Mob. Nel mio lavoro convivono i ruoli di discografico, talent scout, direttore artistico e creativo, ma anche musicista. Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. È quello che vorrei fare qui».

Se non altro questo Hell Raton pare caruccio…



Due ritorni, una sorpresa pop e l’outsider rapper che fa gridare al “Ma chi?”, ma pare sarà la rivelazione. #XFactor2020 rifonda (a metà) la giuria per stimolare l’effetto curiosità, dopo lo scorso anno non proprio esaltante #Emma #Mika #ManuelAgnelli #HellRaton pic.twitter.com/KoCzb7vkBL — Andrea Conti (@IlContiAndrea) June 9, 2020

Sono contentissimo per Emma: chi ha seguito il serale di «Amici» sa quanto si spenda per i ragazzi che segue e sono sicuro che ci darà soddisfazioni. Curioso, invece, per Hell Raton: è la sua prima volta in tv, è giovane e belloccio. Può essere la carta vincente. #XF2020 — Mario Manca (@MarioManca) June 9, 2020