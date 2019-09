X Factor: Daniele fa commuovere Sfera Ebbasta, che però gli rifila un no (VIDEO)

Non solo Emanuele Crisanti (Nuela) con le sue Carote, durante le audizioni di X Factor di ieri sera c’è stato spazio anche per una storia decisamente meno divertente. Daniele Azzena è salito sul palco ed ha ricordato suo padre, scomparso da poco, che pare fosse la persona che più credeva nel suo talento.

“Sono ad X Factor per la musica e per chi ha sempre creduto in me. Sto passando un brutto periodo. Ho avuto un lutto. Diciamo che è venuta a mancare la persona che più credeva in me. Sono qui a cantare per ricominciare. Sono qui anche un po’ per lui. Canto Your Song”.