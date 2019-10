X Factor: dopo Carote arriva Funerale ed ottiene una seconda standing ovation

Emanuele Crisanti in arti Nuela è il nuovo fenomeno di X Factor e dopo aver ottenuto quattro sì durante le audizioni con il celebre brano Carote, ha passato pure i boot camp a fuor di popolo supportato da tutti i giudici, seppur l’ultima parola l’avesse solo Malika Ayane, che ha la categoria under uomini.

Da Carote, Nuela è passato al funerale cantando il suo secondo singolo, Ti Voglio Al Mio Funerale, che è piaciuta a tutto il palazzetto.

Considerando il successo (seppur demenziale) non prenderlo nel cast sarebbe un errore.

Nuela | Ti Voglio Al Mio Funerale | Testo

Se muoio, ti voglio

al mio funerale, al mio funerale

Se muoio, ti voglio

al mio funerale

Sarà di giovedì, non di venerdì

perché sei ancora lì? Stai a far pipì?

Io non voglio i fiori, io voglio gli onori

Fate tutti i santi ma voi siete peccatori

Chiamate i buttafuori se ci sono traditori,

lontano, fate spazio, ché ci sono i riflettori!

Se muoio, ti voglio

al mio funerale, al mio funerale

Se muoio, ti voglio

al mio funerale, anche se è Natale

Se muoio, ti voglio

al mio funerale, al mio funerale

Se muoio, ti voglio

al mio funerale, anche se è Natale

Destra, sinistra, adesso attraversi

Verde, giallo, è rosso, ti fermi?!

Sento freddo alle mani,

non disturbate luridi umani!

Chiamate i buttafuori, traditori fuori!

aspetta non guardare, ché se mi vedi, muori!

Se muoio, ti voglio

al mio funerale

Ti voglio

al mio funerale, anche se è Natale

Ti voglio

Al mio funerale, al mio funerale

Se muoio, ti voglio

al mio funerale, al mio funerale