X Factor: svelati due giudici della nuova edizione

Alessandro Cattelan annuncerà ufficialmente i 4 nuovi giudici di X Factor 2020 nel corso della prossima puntata di ‘Epcc Live’ (martedì 9, dalle 21.15, su Sky e Now Tv): “Martedì scoprirete i nuovi giudici che saranno in studio”.

In realtà i primi due cantanti che saranno dietro al famoso bancone del talent li ha appena svelati Davide Maggio, per il primo si tratta un comeback, mentre la seconda è una protagonista di Amici. A giudicare i ragazzi quest’anno ci saranno Mika ed Emma Marrone.

“Ad accomodarsi nella giuria del talent show di SkyUno sarà Emma Marrone. La cantante leccese, nata a Firenze 36 anni fa, sbarca dunque nello show considerato per anni l’alternativa del più celebre Amici di Maria De Filippi. Se Emma Marrone, come vi abbiamo anticipato, sarà l’unica donna della giuria di X Factor 2020, DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi anche il nome del primo giurato uomo confermato. Si tratta di un ritorno, quello di Mika”.

Si parte col botto quindi, due grandi nomi della musica. Riusciranno Emma e Mika a risollevare gli ascolti di X Factor (che lo scorso anno non sono stati così entusiasmanti)?

Martedì 9 giugno a #EPCC i nomi dei nuovi giudici di #XFactor2020, questo il dettaglio lasciato da Cattelan: tre uomini e una donna. La donna come già anticipato da @GiusCandela dovrebbe essere Emma. Mentre si segnalano i ritorni di Mika e Manuel Agnelli. Il terzo uomo? Un rapper pic.twitter.com/apiLz1JG2e — Andrea Conti (@IlContiAndrea) June 5, 2020

contentissima che emma sarà giudice, un po’ meno per mika che è un gran personaggio ma per quanto riguarda le assegnazioni non ci sa proprio fare #XF14 — j (@_after_love) June 5, 2020

EMMA E MIKA GIUDICI DI #XF14 MI STATE SENTENDO URLAREEEEEEEEH pic.twitter.com/T9kiP5Gy4I — ChromALBIca 🌺 (@AlbiIndecente) June 5, 2020

Fonte: Davide Maggio