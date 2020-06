X Factor: svelato il terzo giudice della nuova edizione

La scorsa settimana sono stati confermati i primi due giudici della nuova edizione di X Factor e si tratta di Emma Marrone e Mika. I rumor parlavano anche di un ritorno di Manuel Agnelli dietro al bancone del talent di Sky e così è stato, oggi Davide Maggio ha svelato che il cantautore sarà nuovamente uno dei giudici di X Factor.

“Mika a X Factor non sarà l’unica rentrée. Un’altra vecchia conoscenza del talent show di SkyUno è pronta a sedersi nuovamente al tavolo dei giudici. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi il secondo giurato uomo di X Factor 2020: Manuel Agnelli”.

L’ultimo nome sarà svelato domani sera nel programma di Alessandro Cattelan EPCC, sempre che l’esclusiva non sfugga e finisca sul web. Per l’ultimo giudice comunque si parla di un rapper, ma questo per adesso è solo un rumor.

Voi b!tches chi vorresti a fianco di Emma, Mika e Manuel?

