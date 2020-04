Yari Carrisi continua ad attaccare Barbara d’Urso e spiega perché ha detto che deve morire

Stamani Yuri Carrisi ha pubblicato su Instagram una storia a dir poco vergognosa rivolta a Barbara d’Urso. L’uomo (che in passato è stato ospite più volte a Domenica Live e Pomeriggio 5) ha scritto che la conduttrice deve morire.

Centinaia di persone hanno commentato l’ultima foto di Yari su Instagram, attaccandolo per quello che ha scritto e chiedendo spiegazioni. Il figlio di Albano Carrisi e Romina Power non ha assolutamente fatto mea culpa, addirittura ha detto che chi lo critica deve vergognarsi e che lui ha pubblicato quella storia “perché il male va abolito“.

“Vergognati tu. Il male va sempre combattuto e va anche abolito”.

A quanto pare il compositore non ha assolutamente intenzione di chiedere scusa a Barbara d’Urso. Yari rimane fermo nella sua folle posizione, questo non solo per i commenti lasciati poco fa ai follower, ma anche perché le storie al grido di “La D’Urso deve morire” sono ancora visibili a tutti.

Uno si aspetterebbe le scuse, la cancellazione della storia Instagram e l’oblio. E invece Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina, rincara la dose contro Barbara D’Urso: “Il male va combattuto e abolito” pic.twitter.com/FUOuyq5d1N — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) April 21, 2020