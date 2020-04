Yari Carrisi e l’attacco a Barbara d’Urso: ecco come ha reagito Albano

Yari Carrisi ha attaccato duramente Barbara d’Urso, arrivando anche a scrivere su Instagram: “La dUrso deve morire. […] Il male non può vincere sul bene“. La presentatrice si è limitata a rispondere riportando un post di sua sorella. Ma Albano come ha preso le parole di suo figlio Yari? Stando a alla lettera scritta da Alberto Alessi su Novella 2000, il cantante pare sia mortificato per l’accaduto.

“Albano è mortificato per quello che è successo la settimana scorsa”.

Nonostante non sia esattamente la bff di Carmelita, credo che anche Romina Power non sia felice del folle gesto del figlio.

“Mi sembra impossibile, mi hai lasciato senza fiato. Hai creato imbarazzo a tuo padre e a tua madre Romina che essendo anche una collega di Barbara sarà rimasta scossa da un post così violento. Mi sembra impossibile che autore di questa atrocità sia un ragazzo come te, che io ho sempre considerato una persona bravissima.

Chiedi scusa, capita nella vita di scrivere o di dire delle scemenze. Lo devi a Barbara D’Urso ma lo devi ai tuoi genitori e alla compagna di tuo padre che ha sempre usato parole più che entusiasmanti quando parlava della tua persona e ti vuole bene.

Non si augura la morte a nessuno, nemmeno ad un programma tv. Tu lo sai bene visto che hai lavorato per Barbara e ti ha voluto lei come inviato”.