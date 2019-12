Youtube, è tempo di classifiche: ecco i video più visti del 2019

Come di consueto Youtube, in occasione dell’anno che volge al termine, propone agli utenti i video che hanno riscosso più successo nell’arco dei mesi precedenti. Secondo YouTube Rewind in classifica ci sono videoclip musicali, ma anche parodie, ci sono filmati inerenti il calcio e altri che riguardano invece i reality più seguiti e amati dagli spettatori televisivi. Insomma, trend variegati che hanno permesso di stilare una top ten di ciò che ha raccolto il numero più alto di visualizzazioni.

Ecco cosa è stato particolarmente apprezzato nel 2019 su Youtube.

Youtube Italia: i video più visti del 2019

Menzione d’onore per il filmato di Fabio Rovazzi con Will Smith, divenuto virale sui social network in pochi giorni. Benché sia solo settimo nella top 10 di Youtube, ha comunque il titolo di video che ha raccolto più visualizzazioni in meno tempo. Nelle prime dieci posizioni della classifica ci sono:

Carote: 16.967.666 visualizzazioni

Parodia de iPantellas, Mahmood – Soldi: 12.929.899 visualizzazioni

I puntata de Il Collegio: 5.228.128 visualizzazioni

Sanremo 2019 – Lo show di Pio e Amedeo: 5.219.183 visualizzazioni

Parodia di Casa Surace, Le canzoni di Sanremo cantate da nonna: 3.837.070 visualizzazioni

Hindaco alle Blind Auditions con I love it: 3.411.882 visualizzazioni

Una notte con Will Smith di Fabio Rovazzi: 3.251.233

Juventus 4-3 Napoli: 3.119.559 visualizzazioni

Me contro Te il film l La vendetta del Signor S: 2.907.873 visualizzazioni

Papà soldato torna dalla guerra e fa una sorpresa alla moglie che ha appena partorito due gemelle: 2.481.047 visualizzazioni.

Entrando nello specifico dei video musicali più visti del 2019 in Italia, la classifica invece è così composta: