Zac Efron ha rischiato di morire – ecco cosa è successo

Zac Efron qualche settimana fa era alle prese con le registrazioni del documentario Killing Zac Efron e proprio mentre si trovava in Papua Nuova Guinea è stato vittima di una forte febbre.

L’attore, secondo quanto scritto dal Telegraph, sarebbe stato “vittima di una forma di febbre tifoide o un’infezione batterica” appena prima di Natale, costringendolo ad un ricovero forzato a Birsbane, in Australia, dove sarebbe stato trasportato in condizioni di vita o di morte.

Arrivato in Australia è stato ricoverato al St Andrews War Memorial Hospital dove è stato ricoverato per diversi giorni, sotto osservazione, prima di poter essere dimesso.

Adesso fortunatamente sta bene, ma mai come in questo caso Zac Efron ha preso alla lettera il titolo di un suo progetto: Killing Zac Efron in tutti i sensi, insomma.