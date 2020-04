Zayn Malik diventerà padre, Gigi Hadid è incinta

Dopo Louis Tomlinson e Liam Payne, un’altro membro degli One Direction diventerà padre, si tratta di Zayn Malik. Poco fa TMZ ha dato in esclusiva la notizia della gravidanza di Gigi Hadid.

“Gigi Hadid è incinta, e il futuro padre è il suo fidanzato, Zayn Malik. Fonti interne alla loro famiglia ci hanno detto che Gigi è incinta di 4 mesi. Sembra che i due non conoscano ancora il sess0 del bambino. Entrambe le loro famiglie sono al settimo cielo. I due sono tornati insieme a dicembre e da allora tutto va a meraviglia in questa coppia. Loro stanno affrontando la quarantena in Pennsylvania nella fattoria della famiglia Hadid”.

Secondo il famoso portare americano molto presto Zayn Malik e Gigi Hadid daranno la lieta notizia dai loro profili ufficiali. Una cosa è certa, con due genitori così non potrà che venire al mondo un/a bimbo/a meraviglioso/a.

MA VI IMMAGINATE AD AVERE DUE GENITORI COME ZAYN E GIGI pic.twitter.com/ox3ARRXYDE — ilaria; carmuel stan♡ (@redcoldflower) April 28, 2020

sto piangendo da mezz’ora penso, quei cinque pischelli sono cresciuti e io non me ne rendo conto, dei figli raga DEI FIGLI ZAYN COM UN BAMBINO MA DI CHE STIAMO PARLANDO DJ MALIK dove sei mamma mia sei cresciuto aiuto — suuuun (@medicinexlou) April 28, 2020