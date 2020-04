Antonio Zequila parla (male) di Patrick Ray Pugliese e Sossio Aruta

Antonio Zequila è stato l’ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip insieme a Licia Nunez e Teresanna Pugliese e – intervistato dal settimanale Chi da Alessio Poeta – ha sparato a zero su due dei finalisti: Patrick Ray Pugliese e Sossio Aruta.

Anche in questa occasione Zequila non ha chiesto scusa per aver appellato Patrick come un “lardoso imbarazzante di 100 kg“, ma anzi, ha girato il dito nella piaga:

“Ho avuto un’uscita infelice arrivata dopo che lui mi ha dato, per ben due volte, del coglio*e. Non è una giustificazione, abbiamo sbagliato entrambi, ma va detto che lui per il pubblico a casa è un pessimo esempio. Non posso accettare che in tv vada un individuo che ingurgita cibo in quel modo. È diseducativo e, oggi come oggi, non possiamo permetterci di promuovere certi comportamenti”.

Parole poco carine anche nei confronti di Sossio Aruta che – se dovesse vincere il GF Vip 4 – spingerebbe Zequila a lasciare la tv per dedicarsi esclusivamente al cinema.

“Se dovesse vincere il reality mi ritiro dalla tv, farò solo cinema. Roberto D’Agostino di Dagospia ha commentato con ‘Ciao core’?, Beh deve sapere che al cinema si possono fare tante cose: strappare i biglietti, vendere le bibite e persino i popcorn”.

Una cosa è certa: Zequila non mi mancherà affatto.