Zia Mara torna a farci compagnia in diretta con Domenica In

Zia Mara da domenica tornerà in diretta con Domenica In, sospesa la scorsa settimana a causa dell’allarme CoronaVirus.

Come scritto da TvBlog la scorsa settimana, la trasmissione di Mara Venier era stata sospesa a poche ore dalla diretta perché uno degli ospiti era stato trovato positivo al CoronaVirus. Sto parlando del vice ministro della salute Pierpaolo Sileri.

L’uomo, dopo esser stato in contatto con un sospetto positivo, ha fatto il tampone che ha rivelato il contagio.

Per questo motivo domenica scorsa è andato in onda ‘il meglio di’ della trasmissione di Zia Mara che tornerà in diretta dalla prossima domenica (ovviamente senza pubblico e con un metro di distanza fra lei e gli ospiti).

Ad annunciarlo è stata proprio Mara Venier fra le pagine di AdnKronos con un sintetico ma efficace: “TORNO IN DIRETTA!”.

Ed io non posso che esserne felice, un po’ di sano intrattenimento ci vuole.