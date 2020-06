Alfonso Signorini: “Il cast del GF Vip 5 sarà migliore della scorsa edizione con veri Vip”

Alfonso Signorini sta creando un vero e proprio hype sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip e fra le pagine del settimanale Chi ha parlato di “cast migliore dello scorso anno” e “veri vip” che avrebbero loro stessi corteggiato il format e non il contrario.

“Posso dire, senza tema di smentita, che si profila un cast straordinario, migliore persino della scorsa edizione, che era già forte. […] Per la prima volta in 20 anni di Grande Fratello e in 4 anni di GF Vip, i Vip, quelli veri. si sono presentati dicendo: “Mi è piaciuto quello che ho visto, ho fiducia in te perchè ho visto il tuo sforzo nel raccontare la realtà della persona” e questo li fa sentire più al sicuro”.

Sempre questa settimana a Tv Sorrisi & Canzoni, Signorini ha così parlato del cast del GF Vip 5:

“Siamo nel bel mezzo dei provini. Li stiamo facendo da casa, io da Milano e il mio gruppo autoriale da Roma, collegandoci con Zoom. Fino a ieri se mi dicevi Zoom pensavo alla canzone della Carrà. Adesso ho scoperto che è una programma per videochiamate. Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto circa 40 vip, ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono casere definiti Vip. Con set chiusi e concerti sospesi, ci siamo ritrovati molti nomi ai provini. Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me”.

Le aspettative a questo punto sono alle stelle e chissà se il cast del GF Vip 5 sarà all’altezza di quanto annunciato.

L’anno scorso Alfonso Signorini è riuscito a portare in casa personaggi molto famosi e vergini di reality show come Rita Rusic, Barbara Alberti, Michele Cucuzza e Adriana Volpe che sono stati volti iconici del cinema e della tv non avvezzi a gossip beceri e reality. Chi proporrà quest’anno?