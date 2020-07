La cagnolina di Chiara Ferragi ricoverata in una clinica oncologica di Zurigo, ecco come sta ora

Matilda Ferragni ha un tumore.

La cagnolina di Chiara Ferragni – che quest’anno ha compiuto 10 anni – ha avuto delle crisi epilettiche qualche giorno fa e solo dopo degli accertamenti i medici hanno diagnosticato il cancro. Ora Matilda sta meglio tanto da aver ripreso le sue regolari abitudini fatte di pappe e giochi.

Dopo una notte ricoverata in un centro oncologico di Zurigo, la bulldog francese è tornata a casa e tornerà nella clinica svizzera questa domenica, dato che da lunedì inizierà la radioterapia.

“Mati sta bene, ha fatto queste visite a Zurigo ed è tornata in forma. Voleva mangiare, correva, sembrava la solita cagnolina di sempre. Domenica la riporteremo io e Fede a Zurigo, per iniziare la radioterapia lunedì. Siamo molto positivi, dicono che c’è un’altissima probabilità che il tumore diminuisca di dimensione o non cresca comunque. Questo weekend saremmo dovuti partire, ma visto che Mati verrà dimessa venerdì, preferiamo restare con lei a casa perché dobbiamo controllare che non abbia altre crisi epilettiche e poi portarla noi a fare la prima seduta di radioterapia. Sono positiva. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato”.