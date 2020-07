Chiara Ferragni supporta il movimento FreeBritney: cosa non può fare la popstar

Le recenti dichiarazioni della cugina di Britney Spears e del fotografo Andrew Gallery hanno dato nuova visibilità al movimento ‘FreeBritney’. Dopo Rose McGowan, un’altra star ha supportato la causa e si tratta di Chiara Ferragni, che oggi pomeriggio ha pubblicato un post del profilo Diet Prada.

“La conservatorship è per persone gravemente malate, con demenza, che non possono prendersi cura di loro stesse. Se lei non è capace di fare nulla, perché ha lavorato sodo in questi anni? Negli ultimi 12 anni Britney Spears ha pubblicato 4 album, ha portato avanti 3 tour mondiali, 1 lunga residenza a Las Vegas, è stata giudice di X Factor ha fatto decine di performance in tv ed ha guadagnato centinaia di milioni di dollari. Tutto questo in soli 12 anni, ma comunque non può: Guidare la macchina

Sposarsi

Avere bambini

Spendere i suoi soldi

Sapere come vengono spesi i suoi soldi

Vedere i suoi figli quando vuole

Lasciare la sua casa

Avere diritto ad un proprio avvocato

Avere il controllo sulla sua carriera

Parlare pubblicamente della tutela di suo padre

Rilasciare interviste e i tagli finali sono comunque supervisionati dal padre

Utilizzare un telefono cellulare senza che questo sia monitorato

Utilizzare i social media senza che questi siano monitorati

Contattare chiunque senza essere controllata a vista

Andare a fare shopping quando vuole”.

Non voglio dire che Britney non abbia nessun tipo di problema, ma in effetti se non è in grado di poter usare i suoi soldi o vedere chi vuole, perché spremerla e farle fare tour mondiali o residenze a Las Vegas? Se è capace di sostenere i ritmi folli di decine di show in tutto il mondo, credo possa avere un po’ di libertà anche nel suo privato. Inoltre mi pare chiaro che questa conservatorship non faccia bene alla Spears e a dirlo sono proprio le persone a lei vicine e non i fan.

Il post condiviso da Chiara Ferragni.

Vi lascio anche con una petizione contro la conservatorship di Britney (qui).