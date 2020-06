Terremoto in America: quattro doppiatori bianchi si dimettono perché non vogliono più prestare la voce a personaggi afroamericani

La morte di George Floyd ha scatenato un vero e proprio terremoto negli Stati Uniti d’America ed il movimento Black Lives Matter sta continuando imperterrito a farsi sentire. E dopo il caso di Via Col Vento che è stato prima tolto dal catalogo della HBO Max e successivamente rimesso con un video in cui veniva spiegato che il razzismo è sbagliato, ora la palla è balzata al mondo del doppiaggio dei cartoni animati.

In questi ultimi giorni, infatti, quattro storici doppiatori bianchi di quattro storici personaggi afroamericani dei cartoni animati si sono dimessi perché (pare di loro spontanea iniziativa) trovano ingiusto che un bianco possa doppiare un personaggio nero.

Sono i casi di Mike Henry (voce di Cleveland de I Griffin), Hank Azaria (voce di Carl de I Simpson), Harry Shearer (voce di Dr. Hibbert de I Simpson) e Jenny Slate (voce di Missy di Big Mouth)

Che ne pensate di questa loro scelta?

Jenny Slate is leaving her role as Missy on @Netflix ‘s #BigMouth : “Black characters should be played by Black people.” More: https://t.co/nNou886eJg pic.twitter.com/t5zpbIFk4A

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT

— Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020