Federico Fashion Style pubblica il video musicale del suo singolo Troppo Top ed è la cosa più trash che vedrai oggi

Avete presente gli ultimi singoli di Pamela Prati, Valeria Marini ed Eliana Michelazzo? Tutto materiale da Grammy in confronto a quello che state per ascoltare e vedere oggi. Federico Fashion Style oltre che hair stylist e personaggio televisivo, adesso ha debuttato nel mondo della musicahahahahah. L’eccentrico parrucchiere dei vip ha pubblicato il singolo Troppo Top, con annesso video musicale.

B!tches, è tutto meravigliosamente trash, dall’urlo iniziale fuori sync, alle uniche due parole che pronuncia Federico “amo” e “tesò”, fino al chiaro tributo ad Hilary Duff con “Milano, Anzio, Roma, ovunque t’aspettamo in poltrona“.

Il meraviglioso testo di Troppo Top, il singolo di Federico Fashion Style.

Federico despacito muy bonito te quiero mas (amo)

fiesta fiesta ma tu resta con la testa insieme a noi (tesò)

Ci penso Federico a cominciar la festa e quando esco non sarò la stessa

30 sforbiciate di bellezza e poi

siamo tue clienti adorate

amò c’hai proprio viziate

ce metti le mani nei capelli e noi donne diventiamo gioielli

fly to the sky

fly to the sky

Federico despacito muy bonito te quiero mas (amo)

fiesta fiesta ma tu resta con la testa insieme a noi (tesò)

pezzesco

Federico despacito muy bonito te quiero mas (amo)

fiesta fiesta ma tu resta con la testa insieme a noi (tesò)

Milano, Anzio, Roma, ovunque t’aspettamo in poltrona

Milano, Anzio, Roma, ovunque t’aspettamo in poltrona

Federico despacito muy bonito te quiero mas (amo)

fiesta fiesta ma tu resta con la testa insieme a noi (tesò)

Federico despacito muy bonito te quiero mas (amo)

fiesta fiesta ma tu resta con la testa insieme a noi (tesò)

Federico despacito muy bonito te quiero mas (amo)

fiesta fiesta ma tu resta con la testa insieme a noi (tesò)

No vabbè, troppo top.