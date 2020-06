Fedez rivela il contenuto dei messaggi che si è scambiato con Jennifer Aniston

Se Fedez non fosse felicemente sposato presumibilmente sarebbe partita la ship con Jennifer Aniston, dato che in più occasioni si è “vantato” di ricevere le sue attenzioni su Instagram.

“Ho fatto un video durante la quarantena, avevo fatto una parodia di Friends. Jennifer Aniston ha iniziato a mettermi like a ogni post e ogni tanto ci scriviamo”.

Aveva confessato Fedez a Radio Deejay, aggiungendo in queste ore ulteriori dettagli fra le pagine di Vanity Fair:

“Cosa ci scriviamo io e Jennifer Aniston? Niente di che, le ho spiegato che io e mia moglie siamo suoi fan, ci siamo salutati e le abbiamo chiesto come andava lì a Los Angeles, anche per via delle proteste. Interessarsi banalmente a quello che succede dall’altra parte del mondo”.