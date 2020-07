Giancarlo Magalli punzecchia Adriana Volpe per gli ascolti del suo nuovo programma

Dopo la quarantena il trash sta arrivando tutto insieme, prima la bomba del presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi e adesso Giancarlo Magalli che riaccende la catfight con Adriana Volpe.

Il nuovo programma dell’ex gieffina su TV8 non sta registrando buoni ascolti, ieri è stato visto da 79.000 telespettatori con lo 0,9% di share. Il conduttore Rai non ha preso l’occasione ed ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post davvero shady con uno “0,9%” e l’emoji che invita al silenzio. A chi gli ha chiesto spiegazioni Giancarlo Magalli ha risposto: “Chi deve capire capisca. Non sto gioendo del flop. Dico solo che forse sarebbe meglio star zitta“.

E menomale che qualche mese fa proprio Magalli si era detto pronto a sotterrare l’ascia di guerra: “Perché non chiariamo io e lei? E questo lo dice proprio a me? Io vorrei chiudere questa faccenda, questo è sicuro: è successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati diversi anni, perché trascinarci in tribunale? In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento molto difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto per quello che sta passando”.

Aspettando la risposta di Adriana godiamoci questo adorabile trash estivo.



Il post di Giancarlo Magalli.

Il 7 luglio è un po’ più avvincente. Ritorna la faida Magalli Vs Volpe. pic.twitter.com/aAogErXocN — LALLERO (@see_lallero) July 7, 2020