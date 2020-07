Ida e Riccardo si sono lasciati: lo sfogo della dama di Uomini e Donne

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è forse la più complicata tra tutte quelle del Trono Over, i due vanno avanti da anni tra alti e bassi. Non solo Uomini e Donne, la dama e il suo cavaliere hanno partecipato anche a Temptation Island e anche in quel caso le cose non erano andate benissimo, tanto da far sbarcare Gemma a consolare Ida. Dopo quell’esperienza sembrava fosse tornato il sereno (con tanto di proposta di matrimonio), ma pare ora qualcosa sia cambiato, perché la Platano in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha fatto intendere di non stare più insieme al suo Riccardo.

“Tra momenti di grande dolore e felicità travolgente, n dai primi appuntamenti, la storia d’amore tra Ida e Riccardo ha conquistato i telespettatori di Uomini e Donne. Lo scorso inverno, prima della pausa natalizia, l’operaio tarantino aveva chiesto alla dama di sposarlo,regalandole un anello. La coppia aveva fatto una prova di convivenza, trascorrendo la quarantena insieme, periodo in cui entrambi ci avevano inviato qualche foto di momenti domestici, tra cucina, pulizie e relax. Tre mesi dopo come stanno le cose? Ida ha aperto il suo cuore in esclusiva per il nostro magazine, rilasciando un’intervista che scoprirete nel prossimo numero. La dama sta attraversando un momento decisamente complicato: “Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso ripercorrerli in ogni dettaglio“, ha esordito. Scopriremo a breve l’intervista esclusiva con il racconto della sua verità”.

Pensate che sia finita qui? Non credo proprio. Sono quasi certo che a settembre li rivedremo nello studio mariano pronti a farsi guerra e a tornare insieme.

Fonte: Il Sussidiario, Isa e Chia