Lea Michele rende omaggio a Naya Rivera e Cory Monteith, ma scoppia comunque una polemica

Dopo settimane in cui è stata attaccata dai suoi colleghi per il suo comportamento sul set di Glee (e non solo), Lea Michele è finita nel mirino di migliaia di utenti di Twitter, che se la sono presa con lei perché non ha parlato della scomparsa di Naya Rivera. Dopo minacce, insulti e attacchi idioti, l’attrice di Scream Queens è stata costretta a cancellare il suo profilo Twitter.

Ieri sera Lea ha comunque voluto ricordare Naya e il suo ex Cory Monteith (scomparso esattamente 7 anni fa) e l’ha fatto con delle foto in bianco e nero pubblicate nelle stories di Instagram. Quindi finalmente i pazzi che l’hanno criticata sono felici? Assolutamente no, la Michele infatti è stata accusata di essere una falsa e il suo “omaggio” non è piaciuto a molti (TSO di massa, grazie).

L’ignoranza e la cattiveria di certa gente non si fermano nemmeno in situazioni così delicate. Questi folli stanno portando Lea all’esasperazione, proprio mentre ha perso una collega, ricorda il suo ex morto e sta per partorire. Sarà anche stata un’egocentrica e arrivista sui set in cui ha lavorato, ma adesso è il momento di smetterla di accanirsi su questa ragazza.

The comments on this are disgusting. Lea and Naya didn’t get along but that doesn’t mean she isn’t sad about this. She’s worked with Naya for years. Today is also that anniversary of Cory’s death so she’s probably going through a lot right now. https://t.co/83zyJ5VZ5l

