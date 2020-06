La mamma di Sirius svela cosa pensa davvero di Gemma Galgani: “Ci siamo sentite”

Continua la storia tra Sirius e Gemma Galgani, tanto che si è aperta l’ipotesi ‘Temptation Island Vip‘ per la coppia. La madre di Nicola Vivarelli in un’intervista rilasciata a Chi ha svelato come ha scoperto che suo figlio aveva deciso di corteggiare la dama torinese.

“Siamo io e nonna Anna ad aver avvicinato Nicola a Uomini e donne. Siamo fan del programma e quando mio figlio, che lavora come ufficiale di Marina, tornava a casa dopo lunghi viaggi, si accomodava con noi per osservare il programma. I suoi commenti per Gemma sono stati sempre più coinvolgenti. Un giorno mi ha detto: ‘Vado a corteggiarla. Mi piace’. E noi abbiamo visto felicità nei suoi occhi. Lui da subito era presissimo. Ricordiamoci che per lavoro ha girato il mondo, ha una mentalità molto aperta. Gemma da subito lo ha conquistato con il suo modo di parlare d’amore. Passa del tempo e mi dice che va a Roma per un colloquio, mi svela che deve incontrare delle persone per lavorare su uno yacht, dato che le crociere sono ferme. Quel pomeriggio accendo la tv e lo trovo lì. Ha fatto la sorpresa sia a me sia a nonna. Lo abbiamo scoperto cosi. In un primo momento ci siamo chieste perché non avesse condiviso con noi questa gioia, poi abbiamo capito che voleva farci una sorpresa. Da subito ho visto lo sguardo di mio figlio. Era felice”.

La mamma di Sirius ha anche confessato di aver sentito Gemma al telefono.

“Ci siamo sentite al telefono. Le ho detto che dallo schermo mi è sempre piaciuta se le ho confidato che ha il mio appoggio e che a casa mia c’è la porta aperta per lei. Osserviamo, aspettiamo. Vedremo che ne sarà di questa bella frequentazione. A buon intenditore poche parole. Nicola innamorato di Gemma? Sull’amore di Nicola io e mia madre diciamo che sarà quel che sarà. Nonna Anna è molto moderna. Le dico la verità: siamo curiose anche noi di capire come andrà a finire. Sa, per noi è un momento di gioia. Siamo una famiglia che ha avuto le sue burrasche. La storia con il mio ex marito si è conclusa non bene. Oggi prendiamo i sorrisi che arrivano anche grazie a Gemma”.

Come andrà a finire? Io direi che l’unica certezza è che finirà e da amante del trash spero che almeno i due arrivino a…