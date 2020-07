Pierluigi Diaco parla della discussione con Matano: “Sleale con Lorella Cuccarini”

Il fotoreporter Alan Fiordelmondo ieri ha riportato un rumor secondo il quale Pierluigi Diaco avrebbe discusso fuori dalla sede Rai con Alberto Matano. Stando a queste voci il conduttore di Io e Te se la sarebbe presa con il collega per quello che è successo con Lorella Cuccarini.

Stamani Diaco ha smentito alcuni particolari, come le urla e le scenate in pubblico, ma ha confermato di aver parlato con Matano in merito al caso ‘La Vita in Diretta‘. Il presentatore ha anche rivelato che secondo lui Alberto è stato sleale con Lorella.

“Alberto Matano è stato sleale con l’amica Lorella Cuccarini. Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, nè erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa. Dettata da chi?”.

#matano è stato sleale con l’amica @LCuccarini Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, nè erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa.Dettata da chi? — pierluigi diaco (@pierluigidiaco) July 2, 2020

In molti hanno chiesto in cosa sarebbe stato sleale Matano, ma Pierluigi Diaco per adesso non ha risposto.

Perché è stato sleale? È stato attaccato in maniera volgare ed è l’unico, in tutta questa storia, che ha avuto l’eleganza di tacere. Quanto a parlare di “educazione”, inizi ad esercitarla con i suoi ospiti… — S🆎️ry 👩‍🏫💛🐺 (@Sa_brinaS) July 2, 2020