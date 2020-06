Ecco quanto ha venduto Chromatica di Lady Gaga in tutto il mondo ed il paragone con i suoi album del passato

Lady Gaga con Chromatica non ha conquistato solo gli Stati Uniti d’America (debuttando in vetta alla classifica), ma anche tutto il mondo dato che in una settimana ha venduto 487.000 copie.

Con queste cifre Chromatica ha conquistato la terza posizione dei suoi album più venduti mondialmente la prima settimana dopo Born This Way ed ARTPOP, che vendettero rispettivamente 1.921.000 copie e 553.000 copie.

Lady Gaga al debutto mondiale, le copie vendute la prima settimana

Born This Way: 1.921.000

ARTPOP: 553.000

Chromatica: 487.000

A Star is Born: 348.000

The Fame Monster: 318.000

Joanne: 314.000

Cheek to Cheek: 202.000

The Fame: 41.000

Un vero successo, bravissima Germanotta.