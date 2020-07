Sam Asghari, il fidanzato di Britney si scaglia contro chi tiene prigioniera la popstar

Grazie alle dichiarazioni del fotografo Andrew Gallery e della cugina di Britney Spears, il movimento FreeBritney (che va avanti da più di un anno e a cui ho dedicato decine di articoli) ha ricevuto nuova attenzione da parte dei media. Al netto delle teorie complottistiche di alcuni fan (che parlano di bislacchi messaggi in codice), sono sempre di più le persone vicine alla popstar di Womanizer che denunciano un clima non sano nella vita di Britney. Oggi anche Sam Asghari ha lanciato un attacco che pare mirato a chi tiene in gabbia la Spears da più di 10 anni.

Da ora in poi per il team di Britney Spears sarà davvero difficile gestire il fanbase che ha praticamente aderito in massa al movimento FreeBritney. Se mai dovesse esserci un nuovo album e una nuova era/residenza, non potranno fingere che tutto questo non sia mai esistito. Noi fan vogliamo delle risposte, oltre – ovviamente – alla libertà della popstar che seguiamo da 2 decenni.

Se è capace di sfornare dischi, partire per 3 tour mondiali e fare una residenza di 5 anni, allora può anche fare shopping, guidare, vedere i figli e usare i suoi soldi.

Lately Britney’s current boyfriend, Sam Asghari posts stories to speak up about Britney’s situation secretly. Perhaps you think it’s nothing but it really is good. He is not allowed to talk about these stuff but at least he tried his best. Let’s be appreciative. #FreeBritney pic.twitter.com/KexmCI33cR

