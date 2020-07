The Voice Of Italy torna su Rai Uno (in versione rinnovata) con Antonella Clerici

The Voice Of Italy è uscito dalla porta di Rai Due e rientrerà dalla finestra di Rai Uno in versione rinnovata. Parola di Blogo. Al timone del programma non ci sarà però Simona Ventura, bensì Antonella Clerici, che tornerà in pompa magna anche con un nuovo show culinario che andrà in onda al posto de La Prova del Cuoco, chiusa definitivamente dopo 20 anni fra le lacrime di Elisa Isoardi.

La nuova edizione di The Voice Of Italy sarà però rivisitata e corretta ed adattata al pubblico di Rai Uno ed infatti sarà un vero e proprio “The Voice Of Italy Over” con concorrenti che hanno dai 60 anni in su. Una particolarità che strizza l’occhio alle varie versioni di The Voice Kids sparse qua e là per l’Europa, dove i concorrenti sono tutti minorenni. Idea che avevo proposto per Rai Due anche nel 2018, quando era in onda la quinta edizione con Albano e Renga.

The Voice Of Italy “Over” con Antonella Clerici sarebbe in fase di scrittura e di ideazione, a partire dai coach. Le puntate previste sarebbero però solo 5/6, andando un po’ a snaturare quel che è la gara vera e propria fatta di Blind Auditions, Battles, Knockout, Live Show e tutto il cucuzzaro.

Ovviamente sarà un successo.

Chi vi piacerebbe vedere come coach?